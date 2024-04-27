Кроссовер Aion V от GAC сменил поколение

Построен он на платформе AEP с 400-вольтовой архитектурой и впервые для машин с такими системами оснащен силовой электроникой на карбиде кремния. Кроссовер стал просторнее, получил самообучающийся ИИ-кокпит и автопилот, которому для работы не нужны карты высокого разрешения. Пятнадцать минут зарядки дадут электрокару дополнительные 370 километров хода. Общий запас — 750 километров по циклу CLTC.

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Принадлежащая GAC марка Aion представила кроссовер V второго поколения. Модель разработана с прицелом на глобальный рынок. Продажи начнутся в июле, причем позиционируется новый Aion V как машина для путешествий. В основе — модульная архитектура AEP следующей генерации, позволившая увеличить внутреннее пространство на 20 процентов. Кроссовер оснащен автопилотом ADiGO Pilot, которому для работы не нужны высокоточные карты, самообучающимся ИИ-кокпитом и технологией двунаправленной зарядки V2L.

© GAC Aion

© GAC Aion

© GAC Aion

© GAC Aion

Бортовая система Aion V хоть и работает под напряжением 400 вольт, но впервые в мире использует инверторный блок на карбиде кремния. Зарядка в течение 15 минут даст 370 километров хода, а общий пробег составит до 750 километров по циклу CLTC. Информации о емкости батареи и мощности силовой установки нет. Зато на сайте Aion указано, что силовая структура кроссовера обеспечивает всестороннюю защиту, и, к примеру, при лобовом ударе энергия рассеивается по 11 направлениям. Более того, аккумулятор нового поколения не взрывается и не воспламеняется.

В России бренд Aion официально не представлен. Однако в прошлом месяце в базе Федерального института промышленной собственности появились заявки на регистрацию товарных знаков пяти электрокаров: Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Aion V. Также GAC оформил права на наименования трёх топовых электрокаров, которые выделены в отдельное семейство Hyper. Помимо собственных моделей, Aion выпускает машины под маркой Hycan. Изначально это было совместное предприятие с Nio, но в 2022 году фирма из него вышла.