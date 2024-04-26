Tesla подверглась новому расследованию в связи с автопилотом

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила о начале нового расследования, чтобы оценить, достаточно ли исправлений, которые Tesla внесла в свои автомобили в декабре, чтобы устранить проблемы безопасности, связанные с функцией автопилота.

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Предыдущее расследование, начатое NHTSA в 2021 году, выявило сотни столкновений и 13 смертей, якобы связанных с функцией Autopilot Tesla. После того, как компания выпустила предупреждение о вызове, агентство закрыло расследование, указав, что название «Автопилот» может приводить в заблуждение водителей относительно возможностей автоматизации.

Новое расследование сосредотачивается на программном обеспечении, которое Tesla выпустила в декабре для устранения этих проблем. Некоторые из этих улучшений требуют согласия владельцев Tesla и позволяют им отменить обновления безопасности по своему усмотрению.

Различные новые столкновения, произошедшие после установки программного обновления, а также тесты, проведенные NHTSA на измененных автомобилях, стали основанием для нового расследования.

В рамках расследования также анализируются обновления Autopilot, выпущенные Tesla после первого исправления, чтобы выяснить, почему они не были включены в первоначальное обновление.

Расследование охватывает все автомобили Tesla, оснащенные системой Autopilot, выпущенные с 2012 по 2024 год, включая Cybertruck, который уже подвергается отзыву из-за дефектных педалей газа.