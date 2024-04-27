Юрист предупредил о штрафах за перевозку громоздких вещей на дачу

Адвокат Анатолий Миронов рассказал, что за перевозку слишком больших грузов на дачу и за их неправильное размещение в машине могут грозить штрафы до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм».

В первую очередь, не стоит везти на дачу груз, размеры которого превышают 2,55 метра в ширину и четыре метра в высоту. Миронов отметил, что для перевозки такого груза по дорогам общего пользования потребуется получить разрешение ГИБДД.

Массивный груз должен быть размещен в машине так, чтобы он не упал и не ограничивал обзор для водителя. Если груз выступает за габариты авто спереди и сзади более чем на один метр (сбоку — более чем на 40 сантиметров), на машину нужно установить знаки «Крупногабаритный груз».

Штрафы за нарушение этих требований начинаются от 500 рублей и достигают пяти тысяч рублей. Самое серьезное наказание — лишение прав на срок от одного до трех месяцев — грозит, если груз закрывает номерной знак автомобиля. В таком случае автоинспекторы могут заподозрить, что водитель намеренно прячет знак.

Ранее в России обновились правила пожарной безопасности, касающиеся дачников. По этим правилам, разводить костры на территории дачных участков можно как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву разрешается в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой, без дырок и объемом не более одного кубометра. Яму или бочку нужно разместить на расстоянии в 15 метров (7, 5 метра, если речь идет о негорючей емкости) от построек.

За нарушение правил ввели штрафы в две-три тысячи рублей (если ущерба не было), на пять тысяч — в случае пожара.