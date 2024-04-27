Состоялся анонс выхода самого мощного Kia EV9 GT

Компания Kia сообщила, что самая мощная модификация флагмана электрической линейки дебютирует в январе 2025 года.

Известно, что установка будет двухмоторной с "огромной выходной мощностью".

Точная отдача не называется, корейцы лишь сообщили расчетное время разгона с места до 100 км/ч - 4 секунды. Таким образом, будущий EV9 GT будет на 1,3 секунды быстрее, чем существующий EV9 GT-Line, и на 0,5 секунды медленнее более компактного и легкого EV6 GT.

Топовая версия EV9 GT получит усиленную подвеску и тормозную систему, которые "обеспечат стабильные ходовые качества на высоких скоростях".

Можно ожидать изменений в дизайне, как минимум, оптимизации аэродинамики.

Мировая премьера Kia EV9 состоялась весной 2023 года. Автомобиль построен на платформе E-GMP, его длина - 5010 мм, размер колесной базы - 3100 мм. Заднеприводный вариант кроссовера оснащается электромотором мощностью 218 л.с., два мотора у AWD-варианта имеют отдачу 385 л.с. Цены на EV9 в США стартуют от 55 тысяч долларов.

В 2024-ом Kia EV9 взял титул "Всемирный автомобиль года".