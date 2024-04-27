Минивэн Evolute i-Van будет стоить в России 3 млн рублей

Компания "Моторинвест" раскрыла российские цены минивэна Evolute i-Van, сборка которого налажена на заводе в Липецкой области. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на i-Jet составляет 3 млн рублей. Габаритная длина автомобиля — 5135 мм, колесная база — 3000 мм. На втором ряду предусмотрены отдельные кресла, задний диван в третьем ряду рассчитан на троих пассажиров. Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30% до 80% пополняется за 37 минут. Среди оборудования — электростеклоподъемники, кондиционер, парктроник. Водительское кресло настраивается в шести направлениях, пассажирское — в четырех.