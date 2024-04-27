В России появился новый автобренд – Altai Trucks

Презентация Altai Trucks состоится на выставке COMvex (СТТ) в Москве в конце мая. Под брендом Altai будет представлен ряд моделей – от малотоннажника до тяжёлого четырёхосного тягача.

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О выходе на российский рынок новой марки грузовиков – Altai Trucks – сообщил Telegram-канал «Грузовики и вообще». По данным источника, в линейке Altai будет четыре модели – от малотоннажника ARGUT 90 полной массой 3,5 тонны до тяжёлого четырёхосного тягача с колёсной формулой 8х4 MAYMA 460.

Уточняется, что производителем грузовиков значится ООО «Кистоун Авто», которое занимается разработкой грузовиков с 2021 года. При этом зарегистрирована компания лишь в мае 2023 года. Учредителем является физлицо, связанное с логистической фирмой «Кистоун Лоджистикс».

Сама фирма «Кистоун Авто» утверждает, что создаёт машины Altai совместно с автомобильным факультетом ГАСУ. По факту речь идёт о технике китайской компании Wanshan Special Vehicle. Среднетоннажник Altai MULTA 200 внешне полностью идентичен модели Wanshan WS4180. Другие «Алтаи» – также клоны «китайцев».

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