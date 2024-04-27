Беглов заявил о выходе автопрома Санкт-Петербурга из кризиса

Во время доклада главы северной столицы Александра Беглова президенту России Владимиру Путину чиновник заявил, что производство автомобилей на местных предприятиях перезапущено, а все рабочие места сохранены. По его мнению, это указывает на успешное преодоление всех сложностей, связанных с санкциями и уходом с российского рынка иностранных компаний.

«Мы вышли из кризиса в автомобилестроении в нашем городе. Прикладывали здесь в своё время очень много усилий, чтобы развить здесь автопром наш, и он хорошо работал. Ушли наши западные партнёры — на их место пришли наши. На сегодняшний день уже АвтоВАЗ выпускает машины, электрические будут выпускать. Мы быстро заменили. Это 12,5 тысяч рабочих квалифицированных мест», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что «Соллерс» продал долю в проекте Aurus. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 24 апреля. 0,5% долей достались ООО «Хит Моторз Рус». Основным владельцем ООО «Аурус» остаётся ФГУП «НАМИ» (63,5%). Ещё 36% принадлежит арабскому фонду Tawazun, инвестировавшему в проект 110 млн евро.

Помимо этого, «Москвич» не планирует выходить на прибыльность. Российский автопроизводитель больше не ищет нового технологического партнёра и намерен заниматься развитием существующих моделей. За весь 2024 год планируется продать 26 тысяч машин.

Тем временем бывший завод Hyundai увеличил выпуск «Солярисов». Как уже сообщалось ранее, за первый квартал «Автомобильный завод АГР», как теперь именуется конвейер, прежде принадлежавший корейцам, выпустил 3000 машин. По данным на 26 апреля суммарный результатвыозрос до 5100 автомобилей: это Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio — они отныне именуются Solaris HC, Solaris HS и Solaris KR/KRX. Машины считаются дефицитными, так как раскупаются почти мгновенно.