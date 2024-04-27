Соколов: Lada Iskra и кроссовер B-Cross близки к старту производства

Глава АвтоВАЗ Максим Соколов рассказал, что новый седан Lada Iskra готов к производству на 80%, а для будущего кроссовера B-Cross разрабатывают отечественные компоненты. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что в модельной линейке новая Iskra расположится между Granta и Vesta. В семейство также войдут седан, универсал и его кросс-версия. Дизайн автомобилей уже рассекретили на патентных изображениям. Предположительно, базовые версии получат 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра и 5-ступенчатую МКПП разработки АвтоВАЗа, а топовые — модернизированный 1,8 Evo с китайским вариатором или 6-ступенчатой «механикой». Презентовать его должны уже в 2024 году.

«Уровень готовности можно оценить в пределах 80%. То есть мы видим, что собираются и свариваются корпуса», — сказал Соколов.

Говоря о кроссовере на базе Lada Vesta, который получит название B-Cross, Соколов отметил, что автомобиль находится в стадии разработки комплектующих. При этом дизайн будущей модели уже полностью готов — он будет «абсолютно иной». Показать автомобиль глава АвтоВАЗа обещал уже в 2025 году, однако в производство модель пойдет не раньше 2026 года.