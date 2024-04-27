Стало известно название нового бренда компании Volkswagen

Новый бренд компании Volkswagen будет носить название ID.UX. Новая торговая марка немецкого концерна предназначена только для Китая и будет специализироваться на электромобилях, сообщает портал «Авто Mail.ru».

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При этом информации о том, когда бренд будет выведен на рынки других стран, нет.

«На выставке в Пекине компания представила концепт-кар ID Code, который станет отправной точкой и для серийной модели. Также стало известно, что первый автомобиль нового бренда — ID.UX Unyx — дебютирует уже в конце 2024-го», — пишет портал.

Ранее портал «Автоновости дня» рассказал, что на одном из российских сайтов объявлений появился кроссовер Kia KX1 за 1 950 000 рублей. По данным издания, месяц назад такой кроссовер можно было найти по цене как минимум в 2 276 338 рублей.

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Как отмечалось, официальных поставок Kia в РФ нет уже больше двух лет, но заменить их может ввоз кроссоверов Kia KX1 китайской сборки.