К дебюту готовится Defender Octa — в самом Land Rover эту версию описывают как самую мощную и быструю. Известно, что такой внедорожник получит адаптивную пневмоподвеску 6D Dynamics от Range Rover Sport SV и двигатель V8 Twin Turbo с 48-вольтовой надстройкой. Полноценная премьера состоится 3 июля, а пока британской автопроизводитель демонстрирует внедорожные возможности новинки.

Land Rover тестировал Defender Octa в различных условиях — помимо стандартного цикла тестов были проведены еще тысячи других испытаний, в том числе в Швеции, на немецком Нюрбургринге и французских раллийных трассах, в арабских пустынях и в пустыне Мохаве в США. Эти приключения Defender Octa и показали в ролике.

Прежде чем состоится публичная премьера новой модификации модели, Land Rover проведет серию закрытых мероприятий для избранных клиентов в Европе, США, Японии и Дубае. Для них откроют ранний доступ к конфигуратору, и они смогут оформить предзаказ.

Ранее сообщалось, что в оснащение Defender Octa войдут адаптивная пневмоподвеска 6D Dynamics, стойки которой связаны гидравлическим контуром, выполняющим роль стабилизаторов поперечной устойчивости и активно борющемся с клевками при торможении и кренами на поворотах. Будут у такой модификации и внедорожные шины, а также тормоза Brembo.

Упомянутая «битурбовосьмерка» BMW, которую прочат Octa, на Range Rover Sport SV выдает 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Мотор работает в связке с восьмидиапазонным автоматом, есть полный привод, поворотный механизм задних колес и активный дифференциал, который дополняет система изменения вектора тяги с помощью тормозов. Что из этого достанется Land Rover Defender Octa, мы узнаем совсем скоро.