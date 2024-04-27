Знаменитая реклама Audi 100 CS quattro оказалась правдивой

Знаменитая реклама Audi 100 CS quattro с подъемом на лыжный трамплин оказалась правдой. Об этом пишет «Авто Mail.ru».

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Ролик сняли возле финского озера Кайпола. Главной целью компании было доказать преимущество собственной системы полного привода quattro. Автомобилю пришлось с разгона взобраться на лыжный трамплин с уклоном в 77%. Ранее считалось, что подобное невозможно и на самом деле Audi подняли в гору тросом. Трос действительно был, однако лишь для страховки — чтобы машину не стащило вниз при остановке.

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В 2006 году компания сняла ремейк, но уже с Audi A6 quattro. Автомобиль заехал на 47 метровый склон без особого труда. Позднее, в 2019 году, Audi выпустила еще один подобный ролик для демонстрации мощности электромобиля Audi e-tron. Машина взобралась на еще более крутой уклон, в 85%. За рулем находился чемпион мира по ралли-кроссу из Швеции Маттиас Экстрем.