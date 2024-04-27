Водителям напомнили о штрафах, которые можно получить на светофоре

Автомобилист может получить сразу несколько штрафов за нарушения ПДД, если ожидает зеленого света на перекрестке. Об этом сообщает портал Njcar.ru со ссылкой на представителя ГИБДД.

Собеседник поделился, под какие санкции чаще всего попадают водители, которые стоят на светофоре. Он обратил внимание на то, что очевидным нарушением является езда на красный свет. Однако, как уточнил специалист, водители чаще расплачиваются за стоп-линию.

«Даже если передний бампер слегка пересек ее или колеса находятся перед ней, автомобилиста могут оштрафовать на 800 рублей», — говорится в публикации.

При этом водителю придется заплатить 1000 рублей, если он пересек стоп-линию, остановившись за метр до пешеходного перехода. Еще одним распространенным нарушением при остановке перед светофором является пересечение сплошной линии разметки в попутном направлении. Автомобилистов ждет штраф размере 500 рублей, отметил эксперт.

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