BMW инвестирует еще 2,76 млрд долларов в свое производство в Китае

BMW инвестирует еще 2,76 млрд долларов в свою производственную базу в китайском Шэньяне. Как сообщает Reuters, генеральный директор концерна Оливер Зипсе заявил, что это является знаком «непоколебимой приверженности производителя китайскому рынку».

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После этого общая сумма инвестиций в завод достигнет 105 млрд юаней (около 14,8 млрд долларов по текущему курсу). Новые вложения позволят запустить производство электрических автомобилей нового семейства Neue Klasse к 2026 году и сократить технологический разрыв с конкурентами.

«Это обязательство не только указывает на наш успех в Китае за последние три десятилетия, но и выражает нашу уверенность на предстоящие годы», — подчеркнул Зипсе.

Напомним, что две недели назад Зипсе вместе с другими руководителями немецкого бизнеса сопровождали канцлера Германии Олафа Шольца в его трехдневном визите в Китай. Агентство отмечает, что таким образом Берлин идет на встречу Пекину, а также пытается расширить свое присутствие на китайском рынке.