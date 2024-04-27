Состоялась презентация первого в мире серийного автомобиля-трансформера Nevo E07

Компания Changan, один из крупнейших автоконцернов Китая, представила на международном автосалоне в Пекине новую концепцию серийных автомобилей. Воплощением нового подхода стал первый в мире автомобиль-трансформер Changan Nevo E07, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе бренда.

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На пресс-конференции, посвященной новому интеллектуальному электрокроссоверу, президент Changan Automobile Ван Цзюнь подчеркнул ключевые особенности новинки:

«Возможность изменения формы, функций и программного обеспечения автомобиля. Появление Changan Nevo E07 знаменует рождение первого в мире серийного автомобиля-трансформера и олицетворяет очередной успех Changan Automobile в области транспорта с цифровым интеллектом», — заявил Ван Цзюнь.

Changan Nevo E07 обладает проходимостью внедорожника, комфортом и управляемостью легкового автомобиля, а также легко трансформируемым кузовом с открытым бортом. В длину инновационный автомобиль составляет более 5 метров, в ширину — почти 2 метра, а колесная база превышает 3,1 метра, что обеспечивает максимум пространства в салоне и широкие возможности для транспортировки различных грузов.

Новинка построена на новейшей полнофункциональной платформе SDA собственной разработки Changan, которая обладает передовой вычислительной архитектурой, безопасной сетью связи и сервис-ориентированным программным обеспечением.

Отмечается, что с дебютом Nevo E07 компания Changan не просто представила миру новую концепцию современного автомобиля, способную полностью адаптироваться под нужды владельца — это новая глава в истории всего автомобилестроения в целом.

Интеллектуальный электротрансформер производится на новой производственной площадке Changan в Юбэй. Завод, построенный за 352 дня, является примером оперативного внедрения передовых процессов проектирования и производства.

Современные технологические решения, такие как литье под давлением и гибридные линии сталь-алюминия, позволяют обеспечить высокие потребительские характеристики выпускаемой продукции. А передовые цифровые решения в области управления производством позволяют выйти на новый уровень: например, внедрение высокоскоростных сетей 5G+ позволило создать единую цифровую базу, объединившую всех поставщиков в режиме реального времени; полная роботизация производственных линий и внедрение 43 адаптивных сценариев работы повысили эффективность производства более чем на 20%; максимальное использование энергосберегающих технологий сократило электропотребление новейшего завода Changan на 19%.

«Революционный NEVO E07 и новый завод Changan Automobile, являются лучшей иллюстрацией темы Пекинского автосалона «Новая эра, новые автомобили» — прокомментировал генеральный директор департамента внешних рынков Changan и генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь.

На пути к интеллектуальному будущему компания Changan не только продолжает эффективное сотрудничество с лидерами high-tech, но и создает собственные высокотехнологичные компании, ориентированные на поддержку автомобильной индустрии будущего. Непрерывное научно-техническое развитие компании и подготовка собственных научных кадров позволили Changan занять первое место в отрасли по количеству патентов в области интеллектуальных технологий, утверждают в пресс-службе автопроизводителя.