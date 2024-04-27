Новый гиперкар Bugatti: первая фотография

Пока безымянное купе оснастят гибридной системой на базе двигателя V16, но в плане дизайна серьезных изменений, похоже, не произойдет. Как минимум гиперкару оставят фирменный стилистический элемент — С-образные «карманы» на боковинах, которые несут «эстетическую нагрузку» и одновременно выполняют роль направляющих потоков воздуха для охлаждения двигателя.

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Издание Top Gear поделилось шпионской фотографией нового гиперкара Bugatti. Преемник «Широна» дебютирует в этом году, получит новую силовую установку и, похоже, сохранит узнаваемый стиль. Изюминкой машины по-прежнему будут C-образные боковины. Это не просто фирменный стилистический элемент, отсылающий к подписи Этторе Бугатти, но и функциональная деталь, назначение которой — направлять потоки воздуха к двигателю.

Официально подтверждено, что грядущий гиперкар оснастят гибридной силовой установкой на базе двигателя V16, якобы спроектированного при участии Cosworth. Объем агрегата составит 8,3 литра, мощность — около 1000 лошадиных сил. Ещё 800 обеспечат три электромотора, так что по комбинированной отдаче двухдверка приблизится к прототипу Bolide, который на гоночном бензине должен был развивать 1850 сил.

По слухам, купе также достанется «прозрачная приборка», а тираж будет ограничен 250 экземплярами. Для сравнения: «Широнов» было запланировано в два раза больше, а Veyron разошелся по миру в количестве 450 штук. Новый Bugatti разрабатывается в сотрудничестве с хорватской Rimac, которой принадлежит 55-процентная доля в СП Bugatti Rimac. Выгоды от такого партнерства очевидны — Бугатти получила доступ к технологиям Римаца, а хорватам досталась лояльная клиентура французов и обширная дилерская сеть.