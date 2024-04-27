Rec Watches представила часы с деталями из легендарного болида F1 Lotus Айртона Сенны

Rec Watches представила часы, сделанные с использованием компонентов болида F1 Lotus JPS 98T, которым управлял легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна в сезоне 1986 года. Об этом сообщает Motor1.

Часы получили название согласно серийному номеру болида — 98T/4. Их разработали в сотрудничестве с Classic Team Lotus, которые использовали для него свою культовую черно-золотую цветовую гамму.

Корпус в целом изготовлен из нержавеющей стали, однако проставочное кольцо сделано из перекованного алюминия, взятого из оригинальных воздухозаборников автомобиля. Защищает часовой механизм сапфировое стекло, а дополняет аксессуар фирменный кожаный ремешок.

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Rec Watches утверждает, что гоночный автомобиль, из которого взяли алюминий для часов, участвовал в последних восьми гонках сезона 1986 года. Таким образом, металл взят из последней машины серии JPS, участвовавшей в гонках «Формулы-1».