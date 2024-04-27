Дикие собаки и голуби чаще стали нападать на машины Chery

В I квартале 2024 года чаще всего в компанию Совкомбанк Страхование с обращениями по риску «повреждение транспорта животными» обращались владельцы машин китайского бренда. При этом отмечается, что зачастую техника клиентов фирмы получает повреждения от собак и птиц.

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Так, в период с января по март страховщики урегулировали пять подобных страховых случаев, а сумма выплат составила 333 тысячи рублей.

«Нападение» животных на Chery часто становилось следствием противостояния собак и кошек, в одном из случаев причиной повреждения авто стал не справившийся с полётом голубь», — пояснили в компании.

Так, самые дорогостоящий ремонт (162,5 тысячи рублей) пришлось оплатить владельцу кроссовера Tiggo 4 Pro из Мурманской области. Сообщается, что котик, спасаясь от бродячих собак, спрятался под днище машины. Сами же собаки, пытаясь добраться до противника, «оставили множественные царапины по всему автомобилю».

Похожие случаи произошли в Ставропольском крае с Tiggo 8 Pro Max и в Пензенской области и Tiggo 7 Pro. Впрочем, ущерб был значительно меньше и составил 17 и 14 тысяч рублей соответственно.

А вот паркетник владельца Tiggo 7 Pro Max из Санкт-Петербурга стал жертвой собак собственного владельца. Мужчина отпустил двух хаски на собственном загородном участке после прогулки, но хвостатые заметили чужую кошку на своей территории и загнали её под автомобиль хозяина. После этого они сначала запрыгнули на капот, после чего помяли бампер, крыло и другие детали. Общая сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

А вот в Башкортостане зафиксировано ДТП с участием голубя. Сообщается, что автомобилист на своём Chery Tiggo 4 Pro ехал по зимней дороге. В какой-то момент пролетающая мимо птица внезапно изменила траекторию движения и на полном ходу спикировала в решётку радиатора кроссовера, нанеся тому повреждения на 64 тысячи рублей.

В компании также отметили, что всего за мервые три месяца было урегулировано около 5 тысяч страховых случаев на сумму более 1 млрд рублей. Также сообщается, что в I квартале 2023 года «нападениям» животных чаще всего подвергались автомобили марки Renault.