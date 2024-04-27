МАЗ показал лимитированный юбилейный тягач на фоне «Москва-Сити»

Лимитированная машина отличается новым дизайном кузова, богатой комплектацией, а также китайскими силовыми агрегатами, которые собирают на территории технопарка, расположенного недалеко от Минска. Информацию о будущей модели опубликовали сразу несколько дилерских центров. При этом на официальном сайте МАЗа данных о новом тягаче до сих пор нет.

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Юбилейный тягач получил обновленную облицовку кабины с другими боковыми щитками, бампером и зеркалами заднего вида. Практически все пластиковые элементы инженеры окрасили в цвет кузова. Судя по изображению, для новой машины подготовили эксклюзивный вишневый оттенок, а также наклейки, отсылающие к спецсерии. Кроме того, грузовик получил светодиодную головную оптику и задние LED-фонари, а также подсветку передней эмблемы и хромированные колпаки колесных дисков.

В список опций нового тягача вошли два спальных места, кондиционер, холодильник, а также шторка переднего стекла с электроприводом, сиденья с пневмоподвеской и мультируль. Кроме того, модель оборудовали автономным отопителем кабины, жидкостной системой предпускового подогрева мотора и топливными баками большей емкости.

В движение машину приводит китайский дизельный двигатель Weichai WP12, отдача которого составляет 454 лошадиные силы. В паре с мотором работает роботизированная трансмиссия Fast Gear. Оба производителя из Поднебесной выпускают свои агрегаты на территории технопарка «Великий Камень», расположенного недалеко от Минска.

В начале марта Минский автозавод показал новый электрогрузовик МАЗ-4381EE. Тогда же разработчики сообщили, что среднетоннажная машина готова к серийному производству.