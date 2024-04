Новый Lynk & Co Zero тестируют в китайских «Желтых горах»

Хуаншань, или же «Желтые горы» — отличное место для испытаний управляемости спортивных автомобилей, и именно там в настоящее время проходят тесты новой модели Zero, также известной под кодовым названием E371.

© Motor.ru

Это высокопроизводительный седан, построенный на той же платформе, что и продающийся в России Zeekr 001. Старт продаж модели намечен на 2024 год, премьера состоится в Швеции в ближайшие месяцы.

СarNewsChina пишет, что, помимо «тележки» SEA (Sustainable Experience Architecture) и 800-вольтовой системы, с Zeekr 001 новый седан Lynk & Co Zero роднит и трансмиссия. Ожидается, что два электромотора в составе установки Zero будут суммарно выдавать порядка 788 лошадиных сил (850 киловатт), а запас хода составит 656 километров. Логично предположить, что динамические характеристики у 001 и Zero будут схожими: электрокар от Zeekr разгоняется с места до 100 километров в час за 2,07 секунды.

© Lynk & Co

© Lynk & Co

Приводятся и другие подробности о Lynk & Co Zero. В длину он растянется до пяти метров при колесной базе три метра, то есть будет сопоставим с соплатформенным Zeekr 001 (4977/1999/1545 миллиметров и колесная база 3005 миллиметров).

В будущем может появиться и более мощная версия Zero+ с четырьмя электромоторами по аналогии с Zeekr 001 FR. Ее мощность превысит 1200 лошадиных сил.

По оценкам китайских СМИ, Zero будет стоить от 200 до 300 тысяч юаней, что эквивалентно 2,58−3,88 миллиона рублей). Продажи стартуют позже в этом году.