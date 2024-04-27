В России начали выпускать двигатель мощностью 450 л. с.

Производство агрегата освоено в ПАО «Тутаевский моторный завод». Мотор разработан по заказу крупнейшего российского производителя дорожно-строительной техники.

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О начале производства двигателя мощностью 450 л. с. для гусеничных бульдозеров сообщается в Telegram-канале «ПАО КамАЗ». Мотор разработан для крупнейшего российского производителя дорожно-строительной техники ООО «ДСТ-Урал». Всего, по данным источника, в текущем году будет выпущено 10 тяжёлых гусеничных бульдозеров D30 массой 53 тонны, оснащённых агрегатом ТМЗ 8487.10-03 мощностью 450 л. с. Двигатели для них уже изготовлены и отправлено заказчику.

Созданием двигателя специалисты «Тутаевского моторного завода» занимались с 2022 года, когда были собраны два опытных экземпляра. После испытаний бульдозера, оснащённого новым агрегатом, в сентябре 2023 года машина была представлена на выставке СТРОЙДОРЭКСПО.

В настоящее время ООО «ДСТ-Урал» продолжает работу над тяжёлым бульдозером D30 с двигателем ТМЗ 8487.10-03 мощностью 450 л. с. Этап полевых испытаний головной машины стартовал в Тюменской области в феврале 2024 года.

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