На трассе М-4 "Дон" появится разметка для контроля дистанции

На трассе М-4 «Дон» в 2024 году появится разметка для соблюдения безопасной дистанции, сообщается в Telegram-канале оператора платной трассы — госкомпании «Автодор».

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«Горизонтальная разметка для соблюдения безопасной дистанции появится в Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае», — отмечается в сообщении «Автодора».

Разметка, позволяющая водителям определить безопасную дистанцию до впередиидущего транспорта представляет собой «уголки» с острием по направлению движения.

На участках, где установлено ограничение скорости в 130 км/ч, расстояние между элементами разметки составляет 65 м. Там, где установлено ограничение в 110 км/ч шаг составляет 55 м.

В Московской области экспериментальная разметка для соблюдения дистанции будет нанесена на 6-километровом участке М-4, уточняется в сообщении «Автодора».