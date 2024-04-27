Федеральную трассу Тюмень — Омск может затопить из-за прорыва дамбы

Большая вода может прорваться на федеральную трассу Тюмень — Омск. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. Автомобилистов попросили воздержаться от поездок.

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«Рабочие всю ночь укрепляли временную дамбу, но дорогу все равно размывает. Ввели ограничения для большегрузов — проехать могут машины весом не более 6 тонн», — говорится в сообщении.

До этого МЧС России сообщало, что в Абатском районе Тюменской области предотвращен прорыв дамбы, по которой проходит автомобильная дорога Тюмень — Омск.

Сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили на дамбе течь, которая могла перерасти в прорыв.

Сегодня утром власти Тюменской области объявили экстренную эвакуацию в Абатском районе — под угрозой затопления 22 населенных пункта. Уровень реки Ишим достиг исторического максимума — 1199 см.

Президент России Владимир Путин во время совещания по паводкам поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за действий стихии. Лидер страны отметил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация. Глава государства подчеркнул, что компенсация должна выплачиваться за любое утраченное имущество.

Также Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов.