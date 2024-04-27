В Великобритания постепенно сокращается производств авто

В марте 2024 года производство автомобилей в Великобритании упало на 27,1%, до 59 467 единиц, по сравнению с предыдущим годом, что стало первым спадом с августа прошлого года, сообщает Общество производителей и торговцев автомобилями (SMMT). Это снижение объясняется подготовкой производственных мощностей к выпуску нового поколения автомобилей, в том числе электромобилей, и меньшим количеством рабочих дней из-за раннего наступления пасхальных праздников, пишет SPEEDME.RU.

Производство на внутреннем рынке слегка упало на 0,3%, до 19 995 единиц, в то время как экспорт сократился на 35,9%, до 39 472 единиц. Однако большинство машин, сделанных в марте, было предназначено для экспорта, с Европейским союзом во главе списка импортеров (57,9%), за ним следуют США (11,4%), Китай (5,9%), Австралия (4,0%) и Япония (1,8%).

Несмотря на мартовский спад, за первый квартал 2024 года общий объем производства автомобилей в Великобритании вырос на 1,1% до 222 371 единицы. Это увеличение было поддержано значительным ростом производства для внутреннего рынка на 33,9%, что компенсировало падение экспорта на 7,4%.