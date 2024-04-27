Казахстан восстановил работу пункта пропуска «Желкуар» на границе с Россией

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявила о возобновлении работы автомобильного контрольно-пропускного (КПП) «Желкуар» на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского КНБ в Telegram-канале.

«Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного КПП», — указывается в публикации.

Согласно информации погранслужбы, пункт находится в Костанайской области, он введен в работу с 18:00 27 апреля. Ранее КПП приостанавливал свою деятельность в связи с подтоплениями, вызванными паводками.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».