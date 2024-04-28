Абсолютная экономичность: автомобили, которые «нюхают» бензин

В прошлый раз мы рассказывали о наиболее прожорливых транспортных средствах, в основном из далёкого прошлого. Теперь представляем их антиподов — суперэкономичные модели на перманентной жёсткой «диете». Как правило, они относятся к последнему поколению, оснащены электрифицированными силовыми установками, неплохо едут и при этом очень редко посещают заправочные станции. Рейтинг составлен на основании данных интернет-сайта encycarpedia.com.

© BMW

BMW 530e (G60)

Расход топлива: 0,5 л/100 км

Новую баварскую «пятёрку» ещё предстоит раскусить и распробовать. В частности, привыкнуть к её довольно радикальному стайлингу снаружи и внутри. Источником притяжения, вероятно, выступит устройство и оснащение. Золотая середина в линейке? Не исключено, что таковой может считаться «пятьсот тридцатая» — подзаряжаемая гибридная модификация с задними ведущими колёсами.

© BMW

© BMW

© BMW

Двухлитровая «турбочетвёрка» и электромотор, интегрированный в восьмисмиступенчатый «автомат», совокупно развивают 299 л.с. и 450 Нм. Согласитесь, неплохо! Особенно, если учитывать 6,3 секунды до 100 км/ч и максимальные 230 км/ч. До 140 км/ч автомобиль может ускоряться исключительно в электрическом режиме.

Range Rover Sport P460e

Расход топлива: 0,5 л/100 км

«Рейндж Роверы» издавна славятся большими бензиновыми двигателями V8. Достаточно вспомнить компрессорные агрегаты Jaguar объёмом 4,2 и 5,0 литров на машинах прошлого и позапрошлого поколения.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

Но вот вам пример того, что можно оставаться быстрым и при этом не тратить на топливо астрономические суммы. Range Rover Sport нынешнего поколения в plug-in гибридной вариации P460e — это трёхлитровый рядный шестицилиндровый двигатель с наддувом и встроенный в восьмиступенчатый «автомат» электромотор. Пиковая отдача — 460 л.с. — отражена в маркировке. Сотню с места кроссовер покоряет менее чем за шесть секунд.

Mercedes-Benz E 400 e 4Matic (W214)

Расход топлива: 0,5 л/100 км

В списке encycarpedia.com немало «Мерседесов». Мы в первую очередь выбрали полноприводную «ешку» последнего поколения в качестве автомобиля с разносторонними достоинствами. Как-никак, всепогодный подзаряжаемый гибридный лайнер!

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Двухлитровой «турбочетвёрке» (252 л.с. и 400 Нм) ассистирует 129-сильный электромотор. Совокупно всё это хозяйство выдает 381 л.с. и 650 Нм. Седан весит более двух тонн, однако способен набирать 100 км/ч за 5,3 секунды при условии полностью заряженной тяговой аккумуляторной батареи. Максимальная скорость — 250 км/ч.

Renault Twizy 45

Расход топлива: 0,48 л/100 км

Как французская «электричка» оказалась в рейтинге моделей, в которых так или иначе присутствует ДВС? И как произведён пересчёт автономности в литры на 100 км? «Тайну» раскрывает интернет-сайт merchantsfleet.com: «Энергия в 1 галлоне топлива (3,8 литра) эквивалентна 33,7 кВт·ч электроэнергии. Так, например, если электромобиль может проехать 100 миль (161 км) на 33,7 кВт·ч электроэнергии, получится 100 миль на галлон».

© Renault

© Renault

© Renault

Или 2,35 л/100 км в привычных нам единицах измерения. Twizy отличается от представленных в нашем обзоре машин ещё и по другой причине: фактически это квадрицикл! Кроме того, в Европе версией 45 можно управлять без водительского удостоверения. Отсюда и «смешные» характеристики — 5 л.с., 33 Нм и предельные 45 км/ч.

Mercedes-Benz GLC Coupe 300 de 4Matic (C254)

Расход топлива: 0,42 л/100 км

Купеобразный кроссовер последнего поколения довольно необычен: в отрасли нечасто встречается plug-in гибридная версия с дизельным двигателем. В данном случае, это союз двухлитрового наддувного мотора и 136-сильного электрического агрегата.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Совокупно они генерируют 335 л.с. и 750 Нм. За бензиновым гибридом такой «мерс» с места не угонится, хотя ему по силам разменять сотню за 6,4 секунды.

Toyota Prius Plug-in (XW60)

Расход топлива: 0,42 л/100 км

Современный, пятый по счёту «Приус» хорош как никогда и не разочарует любителей экологически чистой техники «с огоньком». Вы не ослышались — топовое исполнение с подзаряжаемой гибридной системой приводится двухлитровым атмосферником (152 л.с.) и электромотором (163 л.с.) на передней оси.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

В пике выходит 223 л.с. Для сравнения, у предшественника было всего-навсего 122 л.с. Лифтбек не промах не только с точки зрения экономичности, но и динамики: набирает 100 км/ч неожиданно резво, за 6,8 секунды.

Mercedes-Benz E 300 e (W214)

Расход топлива: 0,42 л/100 км

Еще один «Мерс» с возможностью зарядки от сети заставляет восхититься плодами прогресса. Двухлитровому наддувному ДВС мощностью 204 л.с. помогает 129-сильный электромотор с тяговой аккумуляторной батареей ёмкостью 25,4 кВт·ч.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

И как помогает! Обеспечивает набор 100 км/ч за 6,4 секунды при весьма условном потреблении топлива. Кстати, «трёхсотый» бывает и с полным приводом.