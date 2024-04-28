Электромобилям предсказали рост продаж

В текущем году продажи электромобилей во всем мире достигнут 17 миллионов единиц, сообщает Reuters со ссылкой на подсчеты Международного энергетического агентства (МЭА).

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В 2023 году было реализовано 14 миллионов электромобилей. По прогнозам агентства, в этом году электрическим будет каждый пятый проданный автомобиль, а 10 миллионов из всех реализуемых электрокаров произведутся в Китае.

Продажи электрокаров в первом квартале 2024 года выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом их доля среди общего объема приобретаемых машин сильно варьируется в зависимости от региона. Так, в США каждая пятая купленная машина — электромобиль, в Европе — каждая четвертая. В Китае на долю электромобилей приходится половина продаж.

Ожидается, что рост интереса к экологически чистому транспорту снизит спрос на нефть. Если страны будут придерживаться заявленных климатических целей, к 2030 году спрос сократится примерно на шесть миллионов баррелей в сутки, а к 2035 году — на 11 миллионов, что составляет десятую часть от текущего уровня.