Камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения бьют рекорды. Впервые за последние несколько лет в среднем на один такой комплекс приходится по 7,6 тысячи выявленных нарушений.

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Это следует из информационно-аналитического обзора о правоприменительной деятельности в 2023 году, подготовленному Научный центром безопасности дорожного движения МВД России.

Напомним, что количество комплексов фотовидеофиксации у нас в стране постоянно увеличивается. В связи с этим растет и количество выявляемых ими нарушений. Но до сих пор наблюдалась немного другая тенденция.

Количество штрафов росло, а количество выявляемых нарушений на одну камеру снижалось. Однако прогресс не стоит на месте. Камеры начали активно оснащать дополнительными функциями. И теперь рост штрафов связан не только с увеличением их числа на дороге, но и с тем, что каждая камера умеет выявлять большее количество нарушений. Отсюда и рекордный показатель, сколько нарушений одна камера выявляет за год.

Всего за прошлый год, согласно обзору, было возбуждено 240,1 миллиона дел об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения. Это на 17,6 процентов больше, чем годом ранее.

Почти 221 миллион дел было возбужденно именно с камер - это 92 процента. Количество нарушений, выявленных таким способом по сравнению с 2022 годом выросло на 20,3 процента.

При этом количество стационарных комплексов выросло всего на 9,8 процента и составило 25,2 тысяч штук. А количество передвижных - которые устанавливаются на автомобилях - сократилось на 1,2 процента до 3,1 тысяч штук.

Так откуда такой рост выявленных нарушений? Все дело именно в расширении функционала работы камер. Более чем в 10 раз выросло количество выявленных с помощью камер таких нарушений, как пользование световыми приборами. В правилах прописано требование включать днем ближний свет, если нет, так называемых, дневных ходовых огней. Но не все водители это требование выполняют. Камеры научили выявлять таких нарушителей. В итоге, если в 2022 году таких нарушителей было выявлено 34 тысячи, то в 2023 - уже почти 375 тысяч.

Почти в 7 раз выросло количество тех, кто нарушает правила движения по автомагистрали. Речь, в основном, идет о грузовиках, которые двигаются далее второго ряда. Число выявленных таких нарушений выросло со 120 тысяч до 810 тысяч.

В два раза выросло количество выявленных непристегнутых водителей и пассажиров. Стоит отметить, что таких пассажиров стали выявлять только в прошлом году. Но несет ответственность за это, при выявлении нарушения в автоматическом режиме - именно собственник автомобиля.

В итоге, количество таких выявленных нарушений выросла с 4,7 миллионов до 8,2 миллионов.

При этом количество нарушений, выявленных непосредственно сотрудниками полиции на дорогах, снизилось до 19,1 миллиона - на 7 процентов меньше, чем годом ранее. Из наиболее частых случаев - применение ремня безопасности или использование шлемов для мотоциклистов (14,9 процентов из всех случаев).

На втором месте идет управление автомобилем с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена (14,8 процентов). На третьем месте - управление автомобилем без ОСАГО (10,8 процентов).

В общем, это говорит о том, что, по меньшей мере, можно убрать каждое десятое нарушение правил только введением в действие комплексов, которые будут выявлять незастрахованные авто. Однако сделать этого нельзя, пока в Кодекс об административных правонарушениях не будет внесена поправка. А именно в статью 12.37 примечания по аналогии со статьей 12.5 КоАП.

Где прописано, что попавшийся нарушитель не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого же нарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения. Казалось бы, внести такую правку - не проблема.

Но, почему-то никто за это не берется.