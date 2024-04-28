В Москве начали штрафовать нарушителей на арендованных самокатах

С начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили в общей сложности 15 тысяч штрафов, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, слова которого публикует столичный Дептранс. По его словам, еще 7 тысяч аккаунтов были заблокированы.

Штрафы налагаются за нарушения правил безопасного вождения и обслуживания. Блокировка происходит из-за аренды средств несовершеннолетними, системных и грубых нарушений ПДД, — говорится в сообщении.

Ликсутов сообщил, что в столице внимательно следят за соблюдением правил дорожного движения. Инспекторы ГИБДД проводят регулярные проверки, а сотрудники Ситуационного центра ЦОДД постоянно следят за дорожной обстановкой через камеры онлайн круглосуточно. Самыми распространенными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд через пешеходный переход и неправильная парковка.

Эксперт: Электросамокат не развлечение, а ответственность

Пиар-агент компании Whoosh Анастасия Шевченко ранее заявила, что электросамокаты в Москве оснастили укрупненными номерами. По ее словам, такая мера направлена на повышение удобства фиксации нарушений камерами видеонаблюдения.

Ранее в Челябинске суд оштрафовал несовершеннолетнего самокатчика на 500 тысяч рублей за то, что тот сбил пенсионерку. В пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда и указанные расходы на лечение.