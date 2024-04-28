Состоялся дебют кроссовера Omoda C7. Он приедет и в Россию

На специальном мероприятии в Уху марка Omoda рассекретила кроссовер C7, передает специальный корреспондент "Российской газеты". Эта модель появится и в России.

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Выход автомобиля на рынок запланирован на начало 2025 года, возможно, что он появится в конце 2024 года.

Будет как гибридная версия, так и с ДВС.

В течение этого года еще возможны изменения во внешнем виде и некоторая адаптация для разных рынков, но тот вариант, который представлен, является максимально приближенным к финальной версии.

Напомним, что в России Omoda продает кроссовер С5, седан S5, а также версию S5 GT. Во втором квартале этого года должен выйти на наш рынок электрическая E5.