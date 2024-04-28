Власти Китая назвали успешный пример сотрудничества с США

Власти Китая назвали компанию Маска успешным примером сотрудничества с США
Работа американской компании Tesla в Китае является успешным примером сотрудничества двух государств. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с владельцем Tesla Илоном Маском, сообщает Центральное телевидение Китая.
В воскресенье Маск прилетел в Пекин на собственном самолете. Его принял Ли Цян.
«Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — сказал премьер Госсовета.
По его словам, равноправное сотрудничество выгодно КНР и США. Пекин приветствует иностранные инвестиции и намерен поддерживать благоприятные условия для бизнеса.
Илон Маск отметил, что китайский завод Tesla является лучшим предприятием компании. По его словам, компания продолжит работу в КНР «для достижения взаимовыгодных результатов».
Ранее источники заявили, что Маск хочет обсудить с высокопоставленными китайскими чиновниками развертывание ПО для автономных автомобилей и передачу данных за границу.