Chery представила женоподобного робота на замену продавцов в автосалонах

На Пекинском автосалоне компания Chery представила робота Mornine, который в будущем сможет заменить консультантов в автосалонах. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru», побывавший на мероприятии.

Отмечается, что компания Chery разработала Mornine вместе с инженерами из Aimoga. Робот способен передвигаться со скоростью 4 км/ч и имитировать человеческую мимику, в том числе удивляться и улыбаться. Также он может поддержать беседу с клиентами и дать ответы на вопросы по автомобильной тематике.

На первом этапе проекта Mornine будут использовать как консультанта в дилерских центрах марки. Затем робота модифицируют, благодаря чему он сможет самостоятельно перемещаться и направлять посетителей в нужные им места и помещения. На третьем этапе проекта Mornine будет способен выполнять роль помощника по готовке, уходу за домом, пожилыми людьми и детьми.

До этого сообщалось, что в Китае на специальном мероприятии в Уху дебютировал кроссовер Omoda C7 (бренд Chery). Эту модель собираются привезти в Россию. Выход в продажу ожидается в начале 2025 года, однако есть вероятность, что это может произойти уже в конце 2024-го. Предполагается, что в Россию привезут как гибридную, так и бензиновую версию с передним и полным приводами. Гибридный автомобиль может проехать 1,2 тыс. км. Примечательно, что C7 крупнее, чем уже продающийся в России Omoda C5. Также новинка получила более совершенный набор электронных ассистентов водителя.

Ранее Chery назвала дату старта продаж нового Tiggo 9 в России.