Московский метрополитен приобрел десятитонный броневик со шноркелем

В Сети появились фотографии автомобиля «Буран» компании RIDA с необычной цветографической схемой и спецсигналами. Судя по аббревиатурам на бортах, речь идёт о филиале вневедомственной охраны, которая отвечает за безопасность метрополитена. Из открытых источников удалось установить: броневик действительно стоит на балансе ГУП «Московский метрополитен».

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Метрополитен поставил на учёт «Буран» в августе прошлого года. Свой выбор остановили на десятиместной пассажирской версии полной массой десять тонн. У броневика есть все атрибуты вездехода: «грязевые» шины с высоким профилем, лебёдка, силовые бамперы, шноркель и солидный дорожный просвет. Аналогичные машины есть на балансе Федеральной службы

охраны и автопарка администрации губернатора Белгородской области.

RIDA «Буран» — это российский бронеавтомобиль, разработанный на агрегатах ГАЗ «Садко» в 2017 году. У нижегородского грузовика взяты рама, мосты, двигатель ЯМЗ-534, тормозная система и компоненты подвески, однако все узлы модернизированы и усилены. К примеру, отдача 4,4-литрового турбодизеля увеличивается со 150 лошадиных сил и 490 Нм до 210 лошадиных сил и 800 Нм! Есть варианты с ручной и автоматической коробкой передач от китайского партнёра.

Зачем московскому метрополитену понадобился броневик RIDA доподлинно неизвестно. Цена защищённого автомобиля в открытом доступе не публикуется, но полтора года назад аналогичные десятиместные «Бураны» стоили 17,5 миллиона рублей. Есть в портфолио нижегородской фирмы и более доступны варианты с «голым» шасси, бортовой платформой или фургоном.