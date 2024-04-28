«Автодор» обратился к автомобилистам, отправляющимся из Москвы в Казань

«Автодор» призвал водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12 «Восток», соединяющей Москву и Казань. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка», — заявили в «Автодоре».

В компании добавили, что подобные действия помогут справиться с искусственными очередями на АЗС.

Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС, расположенных вдоль трассы Москва – Казань.

В «Автодоре» заявили, что на автостанциях достаточное количество топлива, они работают в усиленном режиме. Однако водителей просят сразу отъезжать от АЗС после заправки. Отдыхать следует в 18 многофункциональных зонах. Они расположены через каждые 50-80 км.