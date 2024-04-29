Cамый быстрый и экономичный Tank 300: солидная цена и всего 3000 штук. В Китае стартовали продажи вездехода в исполнении Hi4-T. По технике такой «трёхсотый» унифицирован с гибридным Tank 500: под капотом бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 (244 силы), которой помогает электромотор (163 силы), встроенный в 9-ступенчатый автомат. Батарея ёмкостью 37,1 киловатт-часа позволяет проехать без активации ДВС до 105 километров.

© Motor.ru

Гибридный Tank 300 выпустят ограниченным тиражом, и по характеристикам такой внедорожник выигрывает даже у версии с V6. Время разгона 0-100 сократилось с 7,2 до 6,7 секунды, максимальная скорость выросла со 170 до 180 км/ч, а заявленный расход топлива в смешанном цикле — всего 2,69 литра на 100 километров. При этом полный привод с понижающей передачей сохранились.

Впрочем, пиковая отдача 408 лошадиных сил и 750 Нм достижима только при заряженной батарее. Вдобавок, гибридный Tank 300 Hi4-T почти на полтонны тяжелее базовой версии! Дорожный просвет сократился на два миллиметра, углы въезда и съезда потеряли три и четыре градуса соответственно. Зато появились новые опции и цветовые сочетания: кузов можно покрасить в голубой цвет, а салон обтянуть светлой кожей Nappa.

Гибридный Tank 300 требуется заряжать от розетки, зато такому внедорожнику положены зелёные номера, что в Китае является преимуществом. Цена новинки высока: 269 800 юаней (37 тысяч долларов), то есть такой вездеход почти на треть дороже базовой версии. С учётом ёмкости китайского рынка весь тираж 3000 штук распродадут за несколько недель.