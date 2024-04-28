Еще один КПП между Эстонией и РФ предложили закрывать по ночам

Министр финансов Эстонии Март Вырклаэв предложил закрывать по ночам погранпункт «Койдула» между Эстонией и Россией после того, как такое решение было принято в отношении КПП «Нарва-1». Об этом он заявил в эфире радионовостей Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

По его словам, это продемонстрирует более эффективное выполнение санкций. Кроме того, закрытие КПП приведет к определенной экономии.

По оценке властей эстонской волости Сетомаа, из-за этой инициативы может пострадать ее бюджет.

27 апреля глава Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что власти Эстонии изменят время работы пункта пропуска на границе с Россией с 1 мая, проехать КПП будет нельзя ночью.

До этого сообщалось, что в Нарве выдавали памятки с предупреждением о возможном закрытии границы с Эстонией.

Путешественникам из России выдавали листовки при въезде в Эстонию. По словам журналистов, в прибалтийской стране могут пойти на такие меры, поскольку Россия якобы специально отправляла на границу «группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС».