Обновленные Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 рассекречены целиком. Портал «Китайские автомобили» поделился фотографиями кроссоверов, которые показали около штаб-квартиры Chery. Мировая премьера выдалась скромной: и Tiggo 7, и Tiggo 4 прессе продемонстрировали, умолчав о подробностях. Дизайн кроссоверов снова поменяют, а «семёрка» получит другой салон в стиле Exeed RX. Chery официально привезёт обе новинки в Россию, однако сроки не уточняются.

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Обновлённый Chery Tiggo 7 обязательно будет гибридом: о бензин-электрической силовой установке свидетельствует зелёная табличка и «сплошная» решётка радиатора. Остов кузова и штампованные детали (кроме крышки багажника) остались без изменений, но поменялись бамперы, задняя светотехника, диски и палитра цветов. Салон тоже другой: он скроен по лекалам Exeed RX и «старшего» Tiggo 8 Pro, но изменён селектор трансмиссии, а над подушкой руля появился маленький экранчик.

© «Китайские автомобили»

Обновленный Chery Tiggo 4 в основном поменялся снаружи: интерьер похож на актуальный, а вот экстерьер совсем другой. Благодаря новой светотехнике «младший» кроссовер стал солиднее, а с кормы восприятие изменилось радикально. Однако дизайнерам Chery удалось освежить «бюджетник» малой кровью, не меняя структуру кузова и основные элементы. Фары и вовсе унифицированы с... Tiggo 7 Pro.

© «Китайские автомобили»

© «Китайские автомобили»

Подтвержденной информации о технике нет, но можно ожидать, что Chery обойдётся без революций в моторной гамме. Это значит, что Tiggo 4 сохранит бюджетные версии с «механикой» и атмосферным двигателем, а Tiggo 7 будет предлагаться и с вариатором, и с «роботом» в связках с турбомоторами. Впрочем, российская и китайская гамма могут не совпадать.

В нашей стране Tiggo 4 и Tiggo 7 обновились относительно недавно: «младший» кроссовер пережил локальный апгрейд, а «старший» обрёл другие комплектации, чтобы не соперничать с аналогом от марки XCite. Вероятно, очередной виток обновлений в России состоится уже в 2025 году, а китайские исходники переживут рестайлинг в течение полугода.