У дорожной полиции Татарстана появились «заряженные» Lada Vesta

Улицы Казани стали патрулировать флагманы АвтоВАЗа в версии Sport. Из открытых источников известно: две Vesta Sport встали на учёт 19 октября 2023 года с номерами а5229/16 и а5230/16. Первая машина выпущена в 2020 году, вторая — в 2021 году, по технике седаны идентичны, но внешний декор и оснащение разное. В других регионах полицейских Vesta Sport не замечено.

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Спортивные Lada Vesta в ливрее дорожной полиции и военной полиции впервые засветились в 2019 году, сразу после начала продаж «заряженного» седана. Однако на службе такие машины доселе замечены не были, зато гаишникам передали большие партии обычных «Вест» с двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра.

Начинка Vesta Sport другая: у таких машин форсированный до 145 лошадиных сил атмосферный двигатель ВАЗ-21179, механическая коробка передач Renault, перенастроенная подвеска, усиленный тормоза и оригинальный обвес. В каком-то смысле у татарстанских полицейских эксклюзивные седаны, ведь сборка «заряженной» модификации прекратилась в 2022 году, и АвтоВАЗ обещает разработать преемника на базе Vesta NG не раньше 2025 года.

Всё дело в том, что рассчитывать на французскую коробку передач не приходится, а в гамме АвтоВАЗа нет трансмиссии, которая «переваривает» 187 Нм крутящего момента форсированного двигателя. По предварительным данным, возрождённая Vesta Sport получит китайскую 6-ступенчатую «механику», а «антисанкционный» мотор 1.8 даже в топ-версии не потеряет в отдаче.