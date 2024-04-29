Во Франции расследовали, как в России перезапустили завод Citroen

Издание France Info постаралось узнать, как в условиях санкций удалось наладить производство автомобилей Citroen. Журналисты пришли к выводу, что имеет место быть «промышленное пиратство». В Stellantis утверждают, что «потеряли контроль» над заводом, а российские Citroen C5 Aircross и домен Citroen.ru якобы не имеют отношения к глобальному автоконцерну.

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В ходе расследования France Info обратило внимание, что концерн Stellantis довольно «беззлобно» воспринял очевидное ущемление авторских прав. Автогигант не обратился в суд и в целом предпочёл не педалировать ситуацию. Источники французских журналистов настаивают, что Citroen не хочет портить отношения с Китаем, а судебная тяжба с Россией в нынешних условиях бесперспективна.

По данным France Info сотрудничество между Dongfeng и Stellantis подходит к концу: китайская сторона продала часть акций автогиганта и выкупила иностранную долю «совместных» предприятий Dongfeng-Citroen и Dongfeng-Peugeot.

Ситуацию с российским производством C5 Aircross сравнили с нелицензионной сборкой Peugeot в Иране. При этом французы признали: установить, кто именно стоит за компанией «Автомобильные технологии» невозможно.

Международные санкции освободили Россию от правил глобальной экономической игры и сделали возможным такие акты промышленного пиратства, которые до недавнего времени казались немыслимыми, приходит к выводу France Info. В Stellantis «оказались бессильны» в истории, которая смешивает экономические и геополитические интересы.