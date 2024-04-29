Супергибрид Lamborghini Revuelto получит безумный обвес от немецкого ателье
Весной 2023 года компания Lamborghini представила преемника суперкара Aventador — новым флагманом итальянской марки стал первый в её истории серийный гибрид Revuelto, оснащённый двигателем V12 и сразу тремя электромоторами. Новый автомобиль уже заинтересовал независимые тюнинг-ателье, которые готовят проекты на базе супергибрида. Одним из них будет работа от компании Keyvany, которая уже анонсировала аэродинамический обвес из углеволокна для итальянской модели.
Проект, получивший название Keytoro, предполагает создание множества новых или модифицированных кузовных панелей для суперкара. Тюнеры переработали дизайн переднего бампера и капота, добавив дополнительные воздухозаборники, плавники и вычурные «складки», а также двухярусный сплиттер.
На бортах появились новые воздухозаборники на крыльях, новые корпуса зеркал и сложные по форме пороги. Наконец, полностью обновлен задний бампер, который теперь оснащён дополнительными вентиляционными отверстиями на массивном диффузоре, а также спорткар укомплектовали фиксированным задним антикрылом и новой крышкой моторного отсека.
Технически суперкар не изменился, сохранив 6,5-литровый атмосферный V12 от Lamborghini Aventador с тремя электромоторами, которые в сумме дают 1015 лошадиных сил. Коробка передач — двухвальная 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями. Привод полный, причем передние колеса крутят электромоторы.