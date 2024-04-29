Супергибрид Lamborghini Revuelto получит безумный обвес от немецкого ателье

Весной 2023 года компания Lamborghini представила преемника суперкара Aventador — новым флагманом итальянской марки стал первый в её истории серийный гибрид Revuelto, оснащённый двигателем V12 и сразу тремя электромоторами. Новый автомобиль уже заинтересовал независимые тюнинг-ателье, которые готовят проекты на базе супергибрида. Одним из них будет работа от компании Keyvany, которая уже анонсировала аэродинамический обвес из углеволокна для итальянской модели.

© Lamborghini

Проект, получивший название Keytoro, предполагает создание множества новых или модифицированных кузовных панелей для суперкара. Тюнеры переработали дизайн переднего бампера и капота, добавив дополнительные воздухозаборники, плавники и вычурные «складки», а также двухярусный сплиттер.

На бортах появились новые воздухозаборники на крыльях, новые корпуса зеркал и сложные по форме пороги. Наконец, полностью обновлен задний бампер, который теперь оснащён дополнительными вентиляционными отверстиями на массивном диффузоре, а также спорткар укомплектовали фиксированным задним антикрылом и новой крышкой моторного отсека.

© Lamborghini

© Lamborghini

Технически суперкар не изменился, сохранив 6,5-литровый атмосферный V12 от Lamborghini Aventador с тремя электромоторами, которые в сумме дают 1015 лошадиных сил. Коробка передач — двухвальная 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями. Привод полный, причем передние колеса крутят электромоторы.