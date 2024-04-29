Cupra Formentor превратили в брутальный внедорожник

Ателье JE Design превратило Cupra Formentor в брутальный внедорожник. Испанский бренд Cupra, который из «заряженных» моделей Seat однажды вырос в независимого автопроизводителя, и выпускает кроссовер Cupra Formentor, не имеющий аналога в гамме материнской компании, может претендовать на статус производителя внедорожников. Силами ателье JE Design флагманский Formentor превратили в грозу пересечённой местности в рамках проекта глубокого тюнинга All-Terrain. Это уже не первый подобный автомобиль у тюнера, но первый на базе модели Cupra.

© Motor.ru

Расширители крыльев получили грубую текстурированную поверхность, соответствующую порогам, спойлеру и нижней части бамперов. Кроме того, крылья крепятся к кузову с помощью видимых болтов, что придаёт автомобилю брутальности.

Cupra Formentor All Terrain оснащён 18-дюймовыми колёсами в стиле бедлок, обутыми во внедорожные шины Yokohama, а дополняют их проставки, чтобы соответствовать расширенным аркам. Что ещё более важно, дорожный просвет увеличился на 30 миллиметров благодаря лифт-комплекту подвески.

© JE Design

© JE Design

© JE Design

© JE Design

Дополнительно кроссовер получил практичный багажник на крыше с двумя светодиодными планками, а стильный диффузор можно легко демонтировать, что позволяет использовать раскладывающееся прицепное устройство. О технических доработках, кроме спортивного выхлопа, не сообщается.