По итогам 17-й недели 2024 года (с 22 по 28 апреля) отечественный бренд «Москвич» вошел в ТОП-10 самых популярных в России. Об этом сообщает autostat.ru.

Отмечается, что возглавляет рейтинг бренд Lada, дилеры которой продали за указанный период 10,43 тыс. автомобилей. Далее следуют Haval (3551 ед.), Chery (3135 ед.), Geely (2707 ед.), Changan (2091 ед.), Omoda (1301 ед.) и Exeed (1113 ед.). Восьмую позицию занял белорусский Belgee (1042 д.), девятую – китайский Jetour (785 ед.). Замкнул первую десятку отечественный «Москвич» с результатом 645 единиц.

До этого стало известно, что гонконгская фирма Silver Basis Investment Development Company сообщила, что намеревается обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом завод «Москвич» из-за большого долга.

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В августе 2023 года Silver Basis подала иск с требованием взыскать с «Москвича» 2,5 млн евро долга и 124 тысяч евро неустойки по договору, заключенному в 2020 году. Истец обязался изготовить и передать ответчику оснастку для производства комплектующих для автомобилей марки Renault. Работы были выполнены, однако заказчик их не оплатил в полном объеме. Суд частично удовлетворил иск. В начале 2024 года «Москвич» подал апелляционную жалобу, однако суд ее не удовлетворил.