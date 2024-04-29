Редчайший суперкар McLaren Elva выставили на продажу

Коллекционный суперкар McLaren Elva с минимальным пробегом выставили на продажу. Коллекционный суперкар, начальный тираж которого урезали более чем вдвое — сначала с 399 до 249 автомобилей, а потом и вовсе до 149 машин — является одним из самых редких в истории представителей британской марки. Один из покупателей McLaren Elva вдруг решил расстаться со своим спидстером под серийным номером 83, особенностью которого стало необычное оформление кузова и салона с ярким сочетанием контрастных цветов. И, разумеется, минимальный пробег машины.

© Motor.ru

Автомобиль окрашен в глянцевый белый цвет, который дополняют красные акценты на кузове и элементы из неокрашенного карбона. Сиденья обиты красной кожей с белой окантовкой и контрастной строчкой, а остальная часть салона сохраняет минималистскую эстетику, подчеркнутую обильными акцентами из углеродного волокна и белой приборной панелью.

Спидстер оснащается бензиновым битурбомотором V8 4.0 мощностью 815 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом.

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

Особенность модели — активная система управления воздушными потоками AAMS (Active Air Management System), способная создавать воздушный «купол» над кокпитом. Стоимость бело-красного McLaren Elva не названа, но с учётом пробега в 11 километров машина дешёвой не будет. Новый спидстер стоил минимум 1,69 миллиона долларов.