Обновленный электрокар Tesla Model 3 получил первый тюнинг

Обновлённая Tesla Model 3 Performance уже получила первый комплект тюнинга. Калифорнийская компания Unplugged Performance, с 2013 года занимающаяся тюнингом моделей Tesla, представила первую программу доработок обновлённого седана Model 3 в его топовой версии Performance. Проект был показан спустя всего лишь несколько дней после дебюта электромобиля, а поставки деталей клиентам начнутся уже во второй половине 2024 года. Тюнеры демонстрируют максимально гибкий подход — можно купить не весь комплект целиком, а лишь отдельные его элементы.

© Motor.ru

Тюнеры подготовили новый сплиттер, новый фронтальный модуль и дополнительные аэродинамические надстройки, расположенные над небольшими передними воздухозаборниками автомобиля.

Электромобиль также оснастили новыми порогами, крупным антикрылом Ascension-R и новым диффузором. В Unplugged Performance заявляют, что обвес не только улучшает внешний вид, но и повышает прижимную силу. Точные цифр тюнеры не приводят, зато говорят о цене.

© Unplugged Performance

© Unplugged Performance

© Unplugged Performance

© Unplugged Performance

© Unplugged Performance

Клиенты могут заказать все детали по отдельности или вместе в виде полного аэродинамического комплекта из углеродного волокна за 7430 долларов. Отдельные детали стоят от 265 до 2695 долларов. Все компоненты крепятся на штатные места, так что при необходимости Tesla Model 3 Performance можно вернуть в заводской вид.