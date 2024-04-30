Россияне перед длинными майскими выходными стали чаще использовать каршеринг

В преддверии длинных майских выходных в России значительно вырос спрос на аренду автомобилей. Об этом сообщает газета "Известия".

С 1 по 10 января и с 1 по 10 мая в стране возникает повышенный спрос, поэтому количество свободных автомобилей достигает критически низкого уровня. Кроме того, свою роль играет повышение цен на новые автомобили и на услуги такси.

По данным компании TopCar, в этом году аренда машин перед майскими праздниками по сравнению с тем же периодом прошлого года стала на 18% более востребованной.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что каршеринг особенно популярен в курортных городах, куда некоторые туристы прибывают на самолетах, а непосредственно на месте берут автомобиль в аренду.

По их информации, каршеринг намного дешевле услуг такси. Поэтому в текущем году ожидается, что рынок краткосрочной аренды возрастет на 40%.

До этого сообщалось, что в России зафиксирован высокий спрос на автомобили бренда Solaris.