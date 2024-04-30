В Токио показали "город будущего" с летающими машинами

Выставка, демонстрирующая технологические особенности жизни в "городе будущего", открылась в Токио, передает корреспондент ТАСС.

Жители и гости Токио могут посидеть за штурвалом симулятора летающего автомобиля, посмотреть на макет мобильного аэротакси, попробовать себя в роли оператора дрона-доставщика и ознакомиться с пищевыми 3D-принтерами, на которых можно напечатать суши.

Выставка Sushi Tech Tokyo 2024 проходит под эгидой столичного правительства в Национальном музее развития науки и инноваций "Мирайкан" ("Дом будущего") на искусственном острове Одайба в Токийском заливе.

В главном холле музея установлен полноразмерный макет летающего такси, которое разрабатывает ведущая японская авиатранспортная корпорация All Nippon Airways совместно с американской компанией Joby Aviation. Аппарат, по замыслу разработчиков, должен будет перевозить до пяти человек на расстояние до 240 км при максимальной скорости 320 км/ч. Демонстрационные полеты планируется провести по случаю Всемирной выставки Expo-2025 в городе Осака.

Кроме того, посетители выставки с помощью очков виртуальной реальности могут ощутить себя за штурвалом летающего автомобиля, посидев в симуляторе Advanced Air Mobility Simulator. Он демонстрирует возможности полета в машине над центральной частью Токио на высоте небоскребов.

Напечатанная еда и перевод на русский

На соседнем стенде представлены несколько типов 3D-принтеров, которые с помощью набора специальных ингредиентов и ароматизаторов могут напечатать еду. В качестве примера разработчики демонстрируют на видео создание суши.

В огороженной при помощи сеток зоне любой желающий может попробовать себя в роли оператора беспилотника-доставщика.

Теме развития беспилотных технологий для обеспечения логистики японское правительство в последнее время уделяет пристальное внимание, поскольку в ближайшем будущем прогнозируется нехватка рабочей силы, необходимой для перевозки грузов и доставки товаров.

Посетителям выставки показали и технологии, которые уже сейчас применяются в некоторых местах в Токио. К примеру, это прозрачные экраны со встроенной функцией распознавания речи и перевода на иностранные языки. Такая технология позволяет сделать общение более удобным и полноценным, поскольку собеседники во время разговора видят не только переведенный текст, но и лица друг друга. Работают такие экраны и с русским языком, однако, как признались в беседе с корреспондентом ТАСС разработчики, "система еще проходит обучение", чтобы обеспечивать перевод на достаточном уровне.

Выставка в музее "Мирайкан" продлится до 26 мая. Еще несколько выставочных зон откроются 12 и 17 мая.