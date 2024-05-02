Официальные цены на Haval H3 оказались ниже, чем на «параллельные» кроссоверы

Россиянам автомобиль будет предложен с двумя типами привода и в двух комплектациях: Premium и Tech+. Haval раскрыл цены на кроссовер H3 в РФ: стоимость переднеприводной модели составит 2,6 млн рублей, а самый дешёвый вариант с полным приводом будет стоить 3,1 млн рублей. И, как оказалось, эти цены ниже цен на «серые» машины. В дилерских центрах марки новинка появится 15 мая 2024 года.

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Таким образом, российский офис нанёс удар по «серым» дилерам. Автодилер из Владивостока готов поставить полноприводный кроссовер из Китая за 3,45 млн рублей. При этом автомобиль лишится официальной гарантии от производителя в отличие от тех машин, которые будут продаваться в России официально.

Переднеприводный Haval H3 дешевле — на разных маркетплейсах за них просят от 2,35 до 2,43 млн рублей, но есть нюанс: это не новые машины, а с пробегом 5-10 тыс. км.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый наддувный двигатель, работающий в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. На версии с передним приводом мотор выдаёт 143 лошадиные силы и 210 Нм, на исполнении с полным приводом — 177 сил и 270 Нм крутящего момента.