TWR выпустила «суперкошку» по мотивам спорткупе Jaguar XJS

Компания TWR Performance показала рестомод «Суперкошка» по мотивам Jaguar XJS. Компания TWR Performance, основанная сыном шотландского гонщика Тома Уокиншоу Фергюсом, анонсировала свой первый проект. Британская фирма решила выйти в популярный нынче сегмент рестомодов со своим Supercat, который создан на базе Jaguar XJS. Модель отдаёт дань уважения оригинальному бренду Tom Walkinshaw Racing, в 1980-1990-х годах плотно работавшему с Jaguar — совместными усилиями были построены дорожные XJR-15 и XJ220 и выиграны два марафона «24 часа Ле-Мана».

© Motor.ru

«Последние два года мы неустанно работали над тем, чтобы представить вам настоящий TWR, который верен нашему прошлому, отдаёт дань уважения легендарным дорожным и гоночным автомобилям Jaguar прошлых лет и выглядит настолько же современным, насколько они появляются», — описывают проект в компании. «Благодаря нашему общему видению с дизайнером Хайзалом Салимом и консультациям с Магнусом Уолкером, это не «переосмысление» или «современная интерпретация» Jaguar XJS. Это плоть от плоти TWR», — подчеркнули создатели рестомода.

Автомобиль получил полностью переработанный кузов в стиле гоночных машин, новые диски с аэродинамическими обтекателями.

© TWR Performance

© TWR Performance

© TWR Performance

«Принципиально переосмысленный интерьер» пока не представлен — салон рассекретят летом во время официальной премьеры. Характеристики TWR Supercat тоже очерчены лишь в общих чертах. Купе оснастят турбомотором V12 мощностью более 600 сил, что делает рестомод значительно более мощным, чем любой Jaguar XJS. Тираж новинки составит 88 экземпляров — в честь победы в Ле-Мане 1988 года на TWR Jaguar XJR-9. Первые автомобили будут переданы клиентам ближе к концу года.