Bentley сделала особую Bentayga с карбоновыми колесами

Компания Bentley сделала особую Bentayga Apex Edition с карбоновыми колёсами. В 2023 году Bentley выпустила особые версии Continental GT в честь победы в «24 часах Ле-Мана». Серия из 48 автомобилей называется Le Mans Collection и посвящена 20-летию успешного выступления спортпрототипов Speed 8 в марафоне 2003 года — сделано 48 автомобилей с частью клапана двигателя V8 4.0 от гоночного Bentley Speed 8. А в 2024 году для владельцев лимитированных спорткаров предложили эксклюзивный Bentley Bentayga Apex Edition.

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Ключевой особенностью спецверсии стал комплект 22-дюймовых карбоновых колёс Mulliner, которые были разработаны специально для Bentayga Apex Edition в сотрудничестве со специалистами Bucci Composites. Четыре колеса экономят 24 килограмма массы. Визуально новинка будет отличаться продольной полосой на капоте и крыше, что впервые применяется на кроссовере марки.

Автомобили имеют шесть вариантов окраски кузова. Первый сочетает Candy Red с оттенками Anthracite и Arctic White, второй предлагает цвета Anthracite, Beluga и Mandarin, третий предусматривает Orange Flame, Linen, Newmarket Tan и Charcoal, четвёртая комбинация сочетает Alpine Green, Portland и Cumbrian Green, пятая — Pale Brodgar, Anthracite и Bacalar Bronze, а шестая — Extreme Silver, Beluga и Signal Yellow.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Особняком стоит сочетание Verdant Green и Moonbeam Le Mans, которое могут заказать только владельцы Bentleу Continental GT Le Mans Collection. Каждый Bentayga Apex Edition имеет сплиттер, спойлер, пороги и корпуса зеркал из сатинированного углеродного волокна. В салоне появился карбоновый декор и логотипы спецверсии, включая вышитые эмблемы на сиденьях. Тираж Bentley Bentayga Apex Edition составит 20 экземпляров для всего мира. Стоимость уникального исполнения не озвучена.