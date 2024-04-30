Jeep Grand Cherokee лишится V-образных двигателей

Марка Jeep начиная с 2025 модельного года перестанет устанавливать на внедорожники Jeep Grand Cherokee V-образные моторы. Об этом сообщает Mopar Insiders.

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По его данным, обновленные Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L получат обновленные 2,0-литровые четырехцилиндровые турбомоторы для всех версий. Эти двигатели заменят более объемные HEMI V8 и Pentastar V6 на всей модельной линейке.

Эта мера вводится в целях оптимизации и упрощения трансмиссии Grand Cherokee, на фоне ужесточающихся требований к выбросам автомобилей в рамках средней корпоративной экономии топлива (CAFE).

Четырехцилиндровым турбомотором с 2021 года оснащалась только одна версия американского внедорожника — подзаряжаемая гибридная.