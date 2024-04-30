Haval подтвердил скорый дебют в России двух внедорожников. На официальном сайте марки появились затемнённые силуэты двух неназванных моделей с подписью «скоро в продаже». Обе новинки будут относиться к недавно созданной дилерской сети Haval Pro, то есть китайский автопроизводитель сфокусируется на проходимости. Ожидается, что в будущем в нашу страну привезут рамные внедорожники Haval H5 и Haval H9: это выяснили коллеги в кулуарах Пекинского автосалона.

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Первенец семейства Haval Pro уже назван — им окажется кроссовер H3, причём известны и комплектации, и цены. Если верить дилерской презентации, и бюджетный внедорожник H5, и полноразмерный внедорожник H9 у нас предложат только с полным приводом и автоматическими коробками передач, а покупатели смогут выбирать между бензиновыми и дизельными турбомоторами.

© Haval.ru

Вероятно, сначала на российский рынок выйдет H5: эта модель продаётся в Китае с сентября прошлого года, тогда как новый H9 до сих пор не вышел даже на внутренний рынок. В прошлом году ожидаемая цена «пятёрки» составляла 3,5 миллиона рублей, «девятки» — 4,3 миллиона рублей, однако к моменту выхода на российский рынок прайс-листы могут быть скорректированы.

В 2024 году китайский концерн Great Wall значительно обновит российскую линейку. С начала года на наш рынок вышли обновлённый Jolion и новый H3, на подходе смена поколений F7 и H9, а также появление новых внедорожников и кроссоверов. Расширение линейки совпадает со всё новыми инвестициями в сборочный завод в Тульской области.